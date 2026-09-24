Padre muere asesinado y su hijo menor de edad termina grave dentro de su casa

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Un hombre de apellido Esquivel, de 29 años, murió asesinado tras recibir múltiples disparos dentro de una vivienda en Barrio Los Laureles, en Siquirres, Limón.

El ataque también dejó herido a un menor de 16 años, quien recibió impactos de bala en ambas manos y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Dos sujetos llegaron en motocicleta

Según el reporte preliminar, Esquivel y el menor se encontraban dentro de la vivienda cuando dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.

Uno de los sospechosos se bajó del vehículo, botó la puerta de la casa e ingresó por la fuerza. Una vez dentro, disparó en varias ocasiones contra las víctimas.

Mientras tanto, el segundo sospechoso permaneció afuera de la vivienda a bordo de la motocicleta.

El hecho ocurrió la noche del miércoles y el reporte ingresó alrededor de las 8 p. m.

Hombre murió dentro de la vivienda

Esquivel recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, piernas, espalda y brazos. Las lesiones le provocaron la muerte en el lugar.

El menor de 16 años sufrió heridas en ambas manos. Inicialmente, lo trasladaron en un vehículo particular al CAIS de Siquirres y posteriormente lo llevaron al Hospital Tony Facio, en Limón.

Los sospechosos escaparon del lugar después del ataque.

El cuerpo de Esquivel fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar el móvil e identificar a los responsables.

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