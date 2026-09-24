Padre muere asesinado y su hijo menor de edad termina grave dentro de su casa

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Un hombre de apellido Esquivel, de 29 años, murió asesinado tras recibir múltiples disparos dentro de una vivienda en Barrio Los Laureles, en Siquirres, Limón.
El ataque también dejó herido a un menor de 16 años, quien recibió impactos de bala en ambas manos y tuvo que ser trasladado a un centro médico.
Según el reporte preliminar, Esquivel y el menor se encontraban dentro de la vivienda cuando dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.
Uno de los sospechosos se bajó del vehículo, botó la puerta de la casa e ingresó por la fuerza. Una vez dentro, disparó en varias ocasiones contra las víctimas.
Mientras tanto, el segundo sospechoso permaneció afuera de la vivienda a bordo de la motocicleta.
El hecho ocurrió la noche del miércoles y el reporte ingresó alrededor de las 8 p. m.
Esquivel recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, piernas, espalda y brazos. Las lesiones le provocaron la muerte en el lugar.
El menor de 16 años sufrió heridas en ambas manos. Inicialmente, lo trasladaron en un vehículo particular al CAIS de Siquirres y posteriormente lo llevaron al Hospital Tony Facio, en Limón.
Los sospechosos escaparon del lugar después del ataque.
El cuerpo de Esquivel fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar el móvil e identificar a los responsables.
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