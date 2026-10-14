Pacientes esperan hasta dos años por una resonancia magnética

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Se ha reportado que una gran cantidad de pacientes asegurados deben esperar un plazo superior a dos años completos para lograr obtener una cita médica destinada a una resonancia magnética.

La compleja situación empeora notablemente porque además, deben aguardar cientos de días adicionales para poder retirar finalmente los resultados de dichos estudios especializados.

Una paciente declara que “tarda mucho en darle a uno el resultado. La vez pasada tuvimos que esperar como dos años para el resultado”.

Estos extensos retrasos acumulados en los centros médicos pueden convertirse en un factor totalmente decisivo y determinante entre la vida y la muerte para las personas.