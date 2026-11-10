Pacientes del Hospital de Liberia esperan en Emergencias más de 8 días por atención médica

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Los pacientes del Hospital de Liberia esperan más de ocho días para recibir atención médica en el servicio de Emergencias.

Algunos incluso permanecen acostados en los pasillos del centro de salud.

Ante esta situación, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activó un plan de intervención para descongestionar esta unidad y reducir los tiempos de espera.

El gerente médico de la CCSS, Marvin Palma, explicó que la falta de especialistas ha impedido resolver oportunamente algunos casos quirúrgicos.

A esto se suma el ingreso diario de pacientes por accidentes de tránsito, una situación que impulsó la implementación del plan nacional de contingencia en los servicios de salud.

Las medidas, que se extenderán hasta el próximo año, contemplan la habilitación de un anexo en el Hospital de Liberia, la derivación de pacientes a Cañas y Desamparados, mejoras en infraestructura y la ampliación del horario de consulta externa de ese centro médico hasta las 10 de la noche.

Además, se trasladarán pacientes de Guanacaste hasta San José.

La alta ocupación hospitalaria tampoco es ajena a la capital, donde los centros médicos reportan índices superiores al 100%.