Pacientes de tres provincias esperan largas filas en el servicio de urología

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Más de 10.000 pacientes esperan atención en los servicios de consulta externa de urología de tres hospitales del país, ubicados en Cartago, Alajuela y Heredia.

En el Max Peralta, en Cartago, hay 4.156 casos pendientes. En el Hospital San Rafael de Alajuela esperan 3.857 personas, y en el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, 2.509 casos.

La especialidad atiende padecimientos que afectan los riñones, la vejiga, la próstata, las vías urinarias y los cálculos renales. La demora puede retrasar el diagnóstico y los tratamientos de enfermedades que requieren seguimiento médico.

Los usuarios indicaron que la situación afecta todo tipo de citas, no solo las operaciones. Pero también, la espera dificulta el acceso a otros servicios como las colonoscopías.

“Imagínense ustedes que me citaron para una colonoscopía para el 2030. Entonces yo tuve que interponer un recurso de amparo y con eso me adelantaron la colonoscopía”, comentó un paciente.

Asimismo, los datos fueron suministrados recientemente por la Caja Costarricense de Seguro Social