Pacientes de la CCSS denuncian que las listas de espera continúan desbordadas

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denuncian que las listas de espera continúan desbordadas, con tiempos prolongados para recibir atención médica en los hospitales del país.

La situación genera preocupación entre los asegurados, quienes aseguran esperar meses e incluso años para recibir los servicios que necesitan, someterse a una cirugía o acceder a una cita.

Actualmente, la lista de espera está cerca de alcanzar el millón y medio de asegurados, según los datos proporcionados por la institución.