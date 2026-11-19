Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) contabilizó 9.500 temblores en diez meses, de los cuales 191 fueron percibidos por la población.

El Pacífico concentró la mayor actividad sísmica, principalmente en sectores costeros como Tamarindo, Playa Hermosa y Jacó, así como en Vásquez de Coronado, en el Valle Central, donde se registró un enjambre sísmico.

El sismólogo del Ovsicori, Sebastián Gamboa, recomendó mantener la calma y evitar anticipar que ocurrirá un sismo fuerte.

También aconsejó informarse a través de los medios de comunicación y los institutos de investigación que difunden información verificada, así como incentivar a la población a contar con un plan de acción y medidas de prevención previamente definidas.

Esto, al recordar que Costa Rica es un país altamente sísmico, donde estos eventos pueden ocurrir con frecuencia.

La actividad tectónica entre las placas de Cocos y del Caribe, así como la interacción de la placa de Nazca y la microplaca de Panamá, ha generado esta cantidad de temblores.

Cerca de Uvita se registraron alrededor de 100 sismos durante septiembre, debido a un fallamiento local.

Por otra parte, el fuerte sismo ocurrido en Panamá provocó que los movimientos telúricos fueran más perceptibles en la zona sur del territorio nacional.