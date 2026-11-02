Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) bajó el nivel de alerta del Volcán Rincón de la Vieja debido a una disminución en la cantidad de las erupciones registradas en los últimos días.

Los expertos del observatorio contabilizaron un total de siete erupciones, pero ninguna de ellas alcanzó una magnitud que se considerara considerable.

A pesar de esta reducción en la actividad volcánica, el Ovsicori mantiene la vigilancia constante y pide a la población informarse y no bajar la guardia.