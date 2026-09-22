Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Óscar Ramírez tuvo una presentación llena de anécdotas y este miércoles inicia trabajos con el grupo de Alajuelense.

El experimentado entrenador asumió la dirección técnica del conjunto manudo en una actividad cargada de recuerdos.

El técnico comenzará este miércoles los entrenamientos con el plantel rojinegro de cara a los próximos compromisos.

Óscar Ramírez afirma que “estoy con las ganas de asumir lo que está en este momento en la institución y al servicio como siempre”.