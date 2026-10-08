Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Óscar Ramírez se reencontrará con el defensor que le generó polémica tras su salida, según la información conocida sobre su regreso a la dirección técnica.

El ‘Machillo’ volverá al banquillo rojinegro 163 días después de su último juego.

El entrenador dirigirá nuevamente al equipo rojinegro en la segunda vuelta del torneo nacional.

El técnico afirma que “con un poquito de ventaja en el sentido de que los muchachos, la mayoría ha estado conmigo, ya saben nuestra manera de trabajar”.