Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Óscar Ramírez reconoce la posible salida de Wardy Alfaro a La Sele, según mencionó.

El técnico aclara que “ya viene una etapa en la que tengo que ir pensando en otras cosas. No quiero ser repetitivo en esto, quiero disfrutarlo, quiero ver al equipo jugando bien”.

Asimismo, los manudos tendrán equipo completo ante Herediano, lo que representa una condición favorable para el conjunto en el próximo compromiso.

El reporte no especificó las condiciones bajo las cuales se daría la salida de Alfaro ni las fechas previstas para su incorporación.