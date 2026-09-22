Óscar Ramírez es sinónimo de historia en Alajuelense

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Óscar Ramírez es sinónimo de historia en la Liga Deportiva Alajuelense, y ahora regresa de nuevo al banquillo manudo para asumir el reto de devolverle la ilusión al equipo rojinegro.

Durante su primera etapa, el “Machillo” conquistó seis títulos nacionales consecutivos entre 2010 y 2013, además de una Copa Centroamericana, un Torneo de Copa, una Supercopa y una Recopa.

En su regreso en 2025, Ramírez logró el tricampeonato centroamericano y el ansiado título número 31 para romper con cinco años de sequía en el torneo local, consolidando un legado que lo convierte en el entrenador más ganador en la historia reciente del club.