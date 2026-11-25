Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Orlando Sinclair analiza ofertas del fútbol asiático y su renovación con el Deportivo Saprissa parece no estar cerca. El delantero acaba contrato en diciembre y recibió propuestas en las últimas semanas.

El atacante compartió un mensaje en redes sociales para aclarar su posición:

“A todos los morados les aclaro que estoy 100 % enfocado en mi recuperación y en cerrar de la mejor manera el torneo”.

Además, agregó que su futuro se decidirá hasta que finalice el campeonato.

Desde la dirigencia morada llevan el tema con calma.

Roberto Artavia señaló que “Orlando ha tenido interés de equipos del extranjero, pero no hay ninguna decisión todavía ni de parte de él, y obviamente cuenta con nuestra oferta”, sostuvo.

Sinclair está en su última etapa de recuperación y podría tener minutos este fin de semana ante el Inter San Carlos.