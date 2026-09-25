Ordenan retiro inmediato del mercado de producto para mascotas

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) ordenó el retiro inmediato del mercado del lote 39 del medicamento para mascotas Triamcort, en presentación de 50 mililitros.

La medida responde a que el producto fue clasificado como subestándar, luego de un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE).

¿Por qué ordenaron retirarlo?

Según Senasa, el análisis determinó que el contenido del principio activo del lote 39 está por debajo de las especificaciones aprobadas.

Esta situación podría reducir la eficacia terapéutica del medicamento y provocar fallas durante el tratamiento.

¿Cómo identificar el producto?

Producto: Triamcort

Triamcort Lote: 39

39 Presentación: 50 mL

50 mL Fabricación: abril de 2025

abril de 2025 Vencimiento: abril de 2028

abril de 2028 Fabricante: Laboratorio Ripoll Vet S.A.

Laboratorio Ripoll Vet S.A. Titular: Unimedical del Uruguay Ltd.

Unimedical del Uruguay Ltd. Importador: Herrera y Elizondo S.A. (HESA)

Senasa aclaró que la alerta se limita exclusivamente al lote 39 en presentación de 50 mL. Los demás lotes del producto no están incluidos en la medida, salvo que la institución emita una comunicación posterior.

¿Qué deben hacer quienes tengan el producto?

Senasa recomienda no utilizar ni comercializar el lote señalado y coordinar su devolución con Herrera y Elizondo S.A. mediante el correo indicado en la alerta sanitaria.