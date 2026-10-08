Operativos en tres barrios calientes del sur del cantón de Limón

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en tres barrios calientes del sur del cantón de Limón.

La institución policial desplegó unidades en barrios como Cieneguita durante la presente jornada.

Freddy Guillén, Director de Fuerza Pública de Limón, afirma que “Fuerza Pública está dedicada directamente a trabajar en procura de la tranquilidad y la seguridad, en este caso, de todos los habitantes de la bella provincia de Limón”.

Las autoridades continúan con las diligencias en dichos sectores reconocidos como conflictivos.