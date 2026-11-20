Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, anunciaron el operativo preaguinaldo, que contempla la intensificación de acciones preventivas y policiales en todo el territorio nacional para prevenir la violencia y combatir la delincuencia ante el pago de aguinaldos.

Las autoridades giraron instrucciones para ejecutar intervenciones policiales dirigidas, que incluyen acciones operativas en puntos previamente identificados y el fortalecimiento de la presencia policial en zonas comerciales y sitios de concentración de personas.

La Cámara de Comercio indicó que el Viernes Negro, a una semana de distancia, moviliza más de 40 mil millones de colones en ventas. De acuerdo con datos del Banco Central, en el territorio nacional hay más de 2.530 cajeros automáticos, de los cuales más de 960 están en San José. /