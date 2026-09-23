Operativo “Cero tolerancia” ya tiene 14 policías penitenciarios detenidos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

En lo que llevamos de este año, el operativo de cero tolerancia a la corrupción en las cárceles ha dejado al menos 14 policías penitenciarios detenidos, la mayoría de los casos relacionados con la introducción de celulares, chips y dispositivos electrónicos a las prisiones.

El primer caso documentado ocurrió en enero en Puntarenas con tres oficiales detenidos, seguido en junio por cinco más en San Sebastián, mientras que dos funcionarios fueron capturados en el caso Riverside por facilitar teléfonos a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, desde máxima seguridad, y en agosto otra funcionaria fue detenida en Surquí por entregar un celular a una mujer privada de libertad.

El Ministerio de Justicia reportó además que solo entre enero y el 6 de junio se registraron 99 intentos de ingreso de celulares y otros dispositivos a los centros penales que terminaron siendo tramitados por la vía administrativa.