Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Las operadoras de pensiones cuentan con una lista actualizada de las personas fallecidas con dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y también del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

¿Cómo pueden solicitar el dinero del ROP o FCL los beneficiarios?

Según Popular Pensiones, el trámite para que los beneficiarios soliciten este dinero es completamente gratuito, sin comisiones ni honorarios.

Atención con este tipo de estafa

Si alguien le solicita un pago, podría tratarse de una estafa.

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Imagen generada con inteligencia artificial.