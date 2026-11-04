Ondas en casa: técnicas para conseguir volumen y definición

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Lograr ondas en casa con técnicas para conseguir volumen y definición requiere tomar en cuenta el tipo de cabello antes de elegir un estilo.

Edith Artavia, estilista de House of Bomboré, explica cómo preparar el cabello para que mantenga su forma por más tiempo y qué herramientas se necesitan para reproducir el peinado del salón.

Además, la especialista detalla cómo crear ondas suaves con movimiento natural, qué cambia en la técnica para ondas más marcadas, cómo conseguir volumen desde la raíz y qué errores hacen que las ondas se desarmen pocos minutos después de peinarse.