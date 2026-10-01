Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Onda Tropical #48 ingresa esta noche al país, por lo que la mayor parte del territorio se mantiene en alerta verde según lo decretado por las autoridades.

Asimismo, se pronostica tormenta eléctrica para lo que resta de la noche en la mayor parte del país.

Por consiguiente, el ingreso de la Onda Tropical #48 esta noche mantiene en alerta verde a la mayor parte del país ante la tormenta eléctrica pronosticada.

Paulo Solano, meteorólogo IMN, añade que “esas condiciones mantienen una alta inestabilidad atmosférica durante este viernes y por ende, un ambiente húmedo y lluvioso en el territorio nacional”.