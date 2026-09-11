Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La onda tropical 42 reforzará las lluvias durante esta tarde, según informó el Instituto Meteorológico Nacional, en una jornada que se espera sea especialmente lluviosa en gran parte del territorio nacional.

El Pacífico Central y Sur será donde las precipitaciones puedan darse con más fuerza, de acuerdo con el pronóstico del IMN, que mantiene vigilancia sobre las condiciones climáticas del país.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos en las zonas más vulnerables, especialmente en las regiones del Pacífico.