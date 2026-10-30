Oleaje superará los dos metros en playas del Pacífico este fin de semana

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El Instituto Miocimar de la Universidad de Costa Rica (UCR) prevé olas de entre 3 y 4 metros en el Pacífico, según las condiciones que ha venido estudiando.

Punta Arenas es una de las zonas donde se ha dado esta condición de oleaje alto. La marea alta también ha estado afectando otras zonas del Pacífico Central, de acuerdo con la información difundida.

Las autoridades recomiendan tomar en cuenta esta condición si se planea visitar alguna playa en el Pacífico. El aceleramiento de los vientos alisios genera y propicia estas condiciones en las zonas costeras del Pacífico, según la explicación difundida.

El Miocimar de la UCR ha estado estudiando el comportamiento de estas condiciones marítimas. Punta Arenas figura entre los puntos donde el oleaje se ha manifestado con mayor intensidad.