Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Las condiciones de oleaje alto en el Pacífico cobrarán fuerza a partir de este martes y se mantendrán hasta el sábado, según detalló Rodney Mora, del MIOSIMAR de la Universidad de Costa Rica, quien atribuyó el fenómeno a la alineación del Sol, la Luna y la Tierra y a la cercanía de la Luna con el planeta, conocida como perigeo.

El jueves se registrará la marea más alta, con 3,08 metros en Punta Arenas y 3,47 metros en Golfito, y en Puntarenas una marea de alrededor de 2,9 metros ya se considera un punto vulnerable, donde se presentan focos de inundación.

El especialista agregó que el calentamiento de la Tierra y de los océanos, junto con el fenómeno de El Niño, incide en un mayor aumento del nivel del mar, y señaló que el oleaje se sentirá más fuerte entre las 2 y las 4 de la madrugada.

