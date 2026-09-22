Ola de violencia en Limón ya suma 148 asesinatos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La ola de violencia en Limón no da tregua y la provincia ya suma 148 asesinatos, 18 más en comparación con el año anterior.

Michael Soto, Director interino del OIJ, afirma que “esto obedece al reacomodo de los grupos criminales. Debido a que los principales cabecillas de todas las estructuras limonenses han sido detenidos por parte nuestra”.

Expertos señalan que la violencia suele recrudecerse en el último cuatrimestre del año, lo que mantiene en alerta a las autoridades.