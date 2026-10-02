Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Oktober Fest Costa Rica regresa con cuatro días de celebración y más de treinta y ocho horas de uno de los festivales más aclamados por el público en todo el país costarricense.

El evento se realizará del dos al cuatro de octubre en el Centro de Eventos Pedregal y el diez de octubre en Nébula Center, según la organización del festival para el público en el país.

Las entradas están disponibles en OktoberCR.com, y el festival contará con dieciséis bandas para el público que asista a los cuatro días de celebración en el territorio nacional costarricense.

