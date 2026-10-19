¿Ojos y boca seca? Conozca qué es el síndrome de Sjögren

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La ausencia de lágrimas, la boca seca y la piel de lagarto no son un problema menor, pues ocurren porque las defensas del cuerpo atacan por error a las glándulas encargadas de producir la humedad corporal.

El Dr. Frank Brenes Morales, reumatólogo, explica que estos síntomas no deben considerarse un problema menor o simple resequedad por el clima, y detalla que ocurren porque el sistema inmunitario ataca por error a las glándulas que producen humedad, como las salivales y lagrimales.

El especialista menciona que las glándulas lagrimales provocan la ausencia de lágrimas y el ojo seco, y que las glándulas salivales causan la boca seca, un problema que no es cuestión de sed aunque se tomen líquidos.