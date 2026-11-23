Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo de una mujer de apellido López, de 24 años de edad y ciudadana estadounidense.

El hallazgo se reportó a las 11 de la mañana en una vivienda de un residencial en La Guácima de Alajuela.

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento tras un llamado al 911, así lo indicó Jeremy Poveda.



Karen Jiménez, directora Ciencias Policiales UNED, sostuvo que las autoridades judiciales encontraron el cuerpo con golpes visibles y quemaduras, condiciones que el OIJ deberá determinar.

Además, ubicaron evidencia de uso de drogas en abundancia dentro de la vivienda. La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales desde el mediodía.



“Estamos ante un hecho de extrema gravedad, particularmente por las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de esta mujer de apenas 24 años”, declaró Jiménez.

La investigación contempla un estudio victimológico para reconstruir el entorno de la víctima.



La pareja de la mujer, un hombre de apellido Smith, de 30 años de edad, quedó bajo las órdenes del OIJ.

Será presentado al Ministerio Público como principal sospechoso del caso, que se tramita de forma preliminar como posible femicidio.

La vivienda era alquilada por la pareja desde octubre anterior y de confirmarse el femicidio tras la autopsia, sería el número 24 en el país.

Hasta este momento se contabilizaban 23 casos. Los exámenes toxicológicos determinarán la causa originaria de muerte.