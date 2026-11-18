Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intensificó la búsqueda de los sicarios que asesinaron al comunicador Camilo Rodríguez, luego de que el cuerpo del periodista fuera trasladado a Cartago, donde este miércoles se realiza la capilla de velación y, posteriormente, la Eucaristía en la Catedral Nuestra Señora del Carmen.

El subeditor general A. I. del OIJ, Vladimir Muñoz, detalló que un equipo de investigadores de las secciones de Homicidios, Delitos Vehiculares y Atención de Escena, en coordinación con oficiales de la delegación regional de Heredia y fiscales del Ministerio Público, desarrolla una investigación profunda y minuciosa para esclarecer el homicidio.

Muñoz señaló que los dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta tenían la misión de asesinar al periodista. Añadió que probablemente existen otras personas involucradas que brindaron apoyo logístico, ya sea mediante otra motocicleta o un vehículo que habría seguido y vigilado a la víctima.

Además, el OIJ determinó que la motocicleta tipo montañera utilizada por los sicarios había sido robada el pasado 2 de noviembre en el sector de Alajuela, mediante el método del bajonazo. Durante ese asalto, el propietario resultó herido con arma de fuego, por lo que la Policía Judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información relacionada con el hecho.

La investigación también busca determinar el lugar desde donde la víctima era seguida y vigilada, así como identificar las últimas órdenes que habrían recibido los sujetos para ejecutar el asesinato.