OIJ pretende detener a banda de peligrosos asaltantes

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Una banda de peligrosos asaltantes es lo que pretende detener el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante una serie de allanamientos en Alajuela, según informó el equipo de investigación.
A los hombres se les liga con el uso de armas de fuego para cometer los atracos, lo que les permite evadir a las autoridades tras los asaltos.
Los sospechosos son considerados violentos y peligrosos, y durante las intervenciones de los agentes judiciales se localizó evidencia importante para el caso.