OIJ pretende detener a banda de peligrosos asaltantes

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Una banda de peligrosos asaltantes es lo que pretende detener el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante una serie de allanamientos en Alajuela, según informó el equipo de investigación.

A los hombres se les liga con el uso de armas de fuego para cometer los atracos, lo que les permite evadir a las autoridades tras los asaltos.

Los sospechosos son considerados violentos y peligrosos, y durante las intervenciones de los agentes judiciales se localizó evidencia importante para el caso.