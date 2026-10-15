OIJ logró capturar dos sospechosos de vender drogas en Liberia

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron cuatro viviendas en Liberia para capturar a tres sospechosos de narcomenudeo.

Dos de ellos quedaron en custodia, mientras un tercero escapó corriendo por los patios traseros de casas vecinas.

Las intervenciones se realizaron en los barrios Corazón de Jesús, 25 de Julio, San Roque y Santa Lucía de Liberia.

Durante las semanas previas, los investigadores ejecutaron compras controladas de dosis y uso de dinero marcado para reunir evidencias.

Fuera de los inmuebles, otras personas fueron consultadas en archivos policiales para verificar órdenes de captura pendientes.

Las autoridades judiciales de Liberia mantienen la búsqueda del sospechoso que se escabulló entre las propiedades.