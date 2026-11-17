Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El OIJ se encuentra investigando sobre la posible participación de más personas en el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, crimen que además alcanzó cobertura internacional.

La BBC de Reino Unido informó sobre el ataque y recordó que el comunicador había denunciado amenazas de muerte.

Asimismo, en Alemania destacaron que recibió recomendaciones de protección, pero no aceptó ingresar al programa sugerido por la fiscalía.



Medios de Francia mencionaron las amenazas denunciadas por el periodista y Reporteros sin Fronteras cuestionó la libertad de prensa en el país.

Por otro lado, desde Qatar informaron que Rodríguez publicó denuncias sobre presuntos vínculos entre políticos y narcotraficantes.

En Estados Unidos resaltaron que mencionaba a personas por nombres y apellidos y aseguraba haber compartido información con la DEA.



Mientras que, en el plano nacional, trascendió la solicitud de una abogada en representación de Rodríguez para que el periodista acudiera al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Allí se reuniría con un reo condenado a pena máxima por homicidio y secuestro, quien le brindaría información sobre casos de corrupción judicial.

Según Lucrecia Tejada indicó que en esos casos estarían involucrados dos altos exjerarcas del Poder Judicial.



El documento se presentó en físico ante Adaptación Social el jueves anterior.

“La visita no tiene por objeto observar, investigar ni documentar las condiciones del CACCO, sus instalaciones o su personal”, indica el escrito.

La directora de Adaptación Social calificó la solicitud como excepcional y aclaró que cualquier otro tema de fondo es de desconocimiento de la Dirección General y del Ministerio de Justicia y Paz.