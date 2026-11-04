Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervino un aparente doble secuestro en Pavas, cerca del Parque Metropolitano La Sabana.

La institución reportó el caso a las 17:20 y tres personas quedaron detenidas. Las dos víctimas fueron liberadas minutos después de la llegada de las autoridades.

Los detenidos son un hombre de 47 años de edad, una mujer de apellido Martínez, de 38 años de edad, y otro hombre de 25 años de edad.

Además, de acuerdo con el OIJ, a una de las víctimas la mantenían retenida dentro de una cafetería cercana y a la otra la tenían dentro de un vehículo blanco de su propiedad.

Las autoridades realizan inspecciones oculares y recolección de huellas en las ventanas y puertas del vehículo.

Cabe señalar que hay un cierre temporal que afecta únicamente el carril exclusivo de autobuses sentido Pavas-San José, sin embargo, los demás carriles mantienen el tránsito normal.

El OIJ trasladó a los tres sospechosos y los pondrá a las órdenes del Ministerio Público. La investigación deberá esclarecer los motivos del intento de privación de libertad, que se desconocen hasta el momento.