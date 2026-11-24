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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del fallecido y tres heridos por tiroteo en un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado en Higuito de Desamparados.
De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido y los heridos se encontraban en dicho lugar cuando aparentemente llegaron dos motocicletas en las cuales viajaban tres personas. Estos, sin mediar palabra alguna, accionaron armas de fuego en múltiples ocasiones.
Los sospechosos se dieron a la fuga en el sitio.
¿Qué pasó con los heridos?
Fueron trasladados a un centro médico en San José y en el sitio se recolectaron los indicios balísticos.
Heridos
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