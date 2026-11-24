Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del fallecido y tres heridos por tiroteo en un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado en Higuito de Desamparados.

¿Cómo se dieron los hechos?

De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido y los heridos se encontraban en dicho lugar cuando aparentemente llegaron dos motocicletas en las cuales viajaban tres personas. Estos, sin mediar palabra alguna, accionaron armas de fuego en múltiples ocasiones.

Los sospechosos se dieron a la fuga en el sitio.

¿Qué pasó con los heridos?

Fueron trasladados a un centro médico en San José y en el sitio se recolectaron los indicios balísticos.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en canchas de fútbol 5?

Fallecido: hombre, de apellido Mora, de 26 años.

Heridos

Masculino de apellido Cano, 22 años. ⁠Masculino de apellido Díaz, 29 años. ⁠Masculino de apellido Guzmán, 22 años.

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