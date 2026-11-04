OIJ ha recibido más de 50 denuncias por supuestas estafas relacionadas con agencias de viajes

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió más de 50 denuncias por supuestas estafas relacionadas con agencias de viajes en Costa Rica. Una víctima relata que, a quince días de viajar, le informaron que la agencia había tenido inconvenientes y que no podía salir.

Hernán Jackson Calvo, presidente de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes, advierte que una cosa es comprar un viaje y otra muy diferente arriesgar los ahorros de toda una familia.

Señala que consumidores entregan sus ahorros a personas o negocios que ofrecen viajes sin claridad sobre quién está detrás de estas operaciones.

El abogado Mauricio Pana indica que se podría estar ante un delito de estafa contemplado en el artículo 216 del Código Penal, sancionable con hasta diez años de prisión según el monto defraudado.

Bryan Sandí, experto en ciberseguridad, explica que buscar lo más barato suele terminar en estafa o publicidad engañosa. Recomienda verificar que la página web sea la oficial de la agencia y no un sitio falso de phishing que robe datos y dinero.

Las personas perjudicadas deben acudir al OIJ o al Ministerio Público y presentar la denuncia con las pruebas disponibles.