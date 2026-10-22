OIJ dio cacería a un asesino por medio de un dron

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) utilizó un dron con cámara térmica para dar cacería a un supuesto asesino de apellidos Delgado, de 18 años, quien escapó por la parte posterior de su casa en Siquirres, corrió cerca de un kilómetro y fue ubicado horas después en una vivienda donde se refugió, tras ampliar la orden de allanamiento.

Las acciones iniciaron a las 3 de esta madrugada en el local de Ezequiel, La Herediana, La Francia y El Coco de Siquirres, donde se detuvo a dos sujetos, mientras otros tres supuestos sicarios, plenamente identificados, permanecen en fuga tras seis allanamientos.