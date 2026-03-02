OIJ detuvo a policía en Crucitas por supuesta corrupción

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un oficial de policía de apellidos Carrillo Castillo, de 43 años, destacado en la zona de Crucitas, Cutris de San Carlos, como sospechoso del delito de corrupción en perjuicio de los recursos naturales del país.

Según la investigación realizada por la oficina regional del OIJ, el oficial habría recibido dinero a cambio de bloquear los esfuerzos de sus compañeros para frenar la extracción ilegal de oro en el sector, alertando a los mineros ilegales sobre la ubicación de operativos o cuando eran sorprendidos transportando material.

Mediante una serie de denuncias anónimas y trabajo de inteligencia, las autoridades lograron identificar al sospechoso y proceder a su captura. Carrillo Castillo permanece a la orden de la Fiscalía para que se defina su situación judicial.