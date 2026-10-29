OIJ detuvo a hombre de 23 años por aparentes estafas con una agencia de viajes

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El OIJ detuvo a un hombre de 23 años por aparentes estafas con una agencia de viajes, caso que fue denunciado por más de 20 personas afectadas por las maniobras del sospechoso.

Las autoridades judiciales recopilan las denuncias presentadas por los perjudicados para establecer el monto total de lo defraudado y precisar las circunstancias en que se habrían cometido los hechos.

Una afectada relata que “yo estuve una semana insistiendo que me pasaran el número de vuelo, todo y nunca obtuve respuesta”.

Mientras tanto, el detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas conforme avance la investigación.