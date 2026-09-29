(VIDEOS) Descubren santuario de la Santa Muerte en casa de una mujer

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron tres allanamientos como parte de una investigación por aparentes estafas relacionadas con cursos de manejo.

Durante una de las diligencias, los investigadores encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte dentro de una vivienda ubicada en Heredia Centro.

OIJ investiga aparentes estafas con cursos de manejo

La investigación está relacionada con dos mujeres de apellidos Romero Barquero, de 40 años, y Sánchez Bolaños, de 43 años.

Según el OIJ, ambas estarían vinculadas con 201 causas relacionadas con aparentes estafas. De ese total, 47 son investigadas por la Unidad de Investigación y representan un perjuicio económico cercano a ₡9 millones.

Además, la Defensoría del Consumidor recibió 154 denuncias relacionadas con el caso. El perjuicio económico total rondaría los ₡33 millones.

Las sospechosas ofrecían mediante redes sociales cursos para realizar las pruebas teóricas y prácticas de manejo. Para ello, cobraban entre ₡185.000 y ₡220.000.

Ofrecían cursos y luego dejaban de responder

De acuerdo con la investigación, las personas interesadas realizaban un adelanto o, en algunos casos, pagaban la totalidad del servicio.

Sin embargo, cuando los clientes solicitaban realizar las pruebas, las sospechosas supuestamente daban diferentes excusas.

Entre ellas mencionaban que los instructores estaban enfermos o que los vehículos habían sufrido accidentes.

Posteriormente, dejaban de responder los mensajes y los afectados no recibían el servicio ofrecido.

Allanamientos dejaron decomisos

Los agentes realizaron operativos en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, Heredia Centro y Paso Ancho, en San José.

Durante las diligencias, el OIJ detuvo a las dos sospechosas y decomisó celulares, chips para teléfonos, computadoras y otras evidencias.

Uno de los hallazgos que llamó la atención ocurrió en la vivienda allanada en Heredia Centro, donde los investigadores localizaron un altar dedicado a la Santa Muerte.

Todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.

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