OIJ busca cuerpo el de 10 personas desaparecidas en casas de Guácimo

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este jueves un operativo en Guácimo, Limón, para buscar posibles cuerpos de 10 personas desaparecidas.

Los agentes intervienen una propiedad que cuenta con siete viviendas.

Las diligencias se desarrollan en Carambola, en el distrito de Río Jiménez, como parte de una investigación por la desaparición de personas de los sectores de Pococí y Guácimo.

OIJ utiliza perros especializados en la búsqueda

Los agentes rastrean el terreno con apoyo de la Unidad Canina y un equipo interdisciplinario. El operativo busca determinar si las personas desaparecidas se encuentran en esa propiedad.

Según información del OIJ, datos confidenciales y otras labores de investigación apuntan a que, en apariencia, los cuerpos podrían estar en el lugar.

Investigación continúa en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de cuerpos. Los agentes mantienen las diligencias en la propiedad para avanzar con la investigación.

El OIJ también solicita a la población que aporte información confidencial sobre estos hechos. Las personas que conozcan algún dato pueden comunicarse con el Servicio de Información Confidencial (SICO) al número 800-8000-645.

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