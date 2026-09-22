OIJ busca con urgencia a seis menores de edad desaparecidos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo pública la imagen de seis menores de edad reportados como desaparecidos.

Según la información brindada, se trata de:

Rashell Jimena Miranda Brown, de 14 años: desaparecida el 20 de septiembre.

desaparecida el 20 de septiembre. Wilbert Josué Pérez Martínez, de 15 años: desaparecido el 21 de septiembre.

desaparecido el 21 de septiembre. Isabella Jimenez Lutz, de 15 años: desaparecida el 21 de septiembre.

desaparecida el 21 de septiembre. Geidi Renata Marín Nova, de 14 años: desaparecida el 21 de septiembre.

desaparecida el 21 de septiembre. Yeiden Urbina Carmona, 12 años: desaparecido el 19 de septiembre.

desaparecido el 19 de septiembre. Maiquelin Gisela Osorio Pavón, 15 años: desaparecida el 22 de septiembre.

Cualquier información que pueda ayudar a localizar a los menores, puede comunicarse al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.

Por: Camila Rosales Méndez

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