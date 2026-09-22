OIJ busca con urgencia a seis menores de edad desaparecidos

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo pública la imagen de seis menores de edad reportados como desaparecidos.
Según la información brindada, se trata de:
Cualquier información que pueda ayudar a localizar a los menores, puede comunicarse al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.
Por: Camila Rosales Méndez
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