OIJ busca con urgencia a menor desaparecida en Desamparados

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de María Fernanda Rojas Gómez, de 14 años, a quien reportaron como desaparecida el 10 de noviembre de 2026.

La información del OIJ

La menor fue vista por última vez en Desamparados, San José. Al momento de su desaparición vestía jeans negros, un suéter rosado y tenis del mismo color.

Si usted tiene información que permita localizarla, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800 8000 645 del OIJ.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.