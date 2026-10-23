OIJ busca con urgencia adulto mayor desaparecido

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar un adulto mayor reportado como desaparecido.

Se trata de Bartolomé Martínez Ortiz, de 78 años, a quien vieron por última vez el pasado 21 de octubre en Upala, Alajuela.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de cuadros blanca y roja, pantalón de mezclilla y una gorra azul.

El caso fue reportado el 22 de octubre y está a cargo de la Delegación Regional de Alajuela.

Si tiene información que permita dar con el paradero del adulto mayor, puede comunicarse con el OIJ al 800 8000 645.

Por: Camila Rosales Méndez

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