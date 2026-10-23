OIJ busca con urgencia adulto mayor desaparecido

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar un adulto mayor reportado como desaparecido.

Se trata de Bartolomé Martínez Ortiz, de 78 años, a quien vieron por última vez el pasado 21 de octubre en Upala, Alajuela.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de cuadros blanca y roja, pantalón de mezclilla y una gorra azul.

El caso fue reportado el 22 de octubre y está a cargo de la Delegación Regional de Alajuela.

Si tiene información que permita dar con el paradero del adulto mayor, puede comunicarse con el OIJ al 800 8000 645.

Por: Camila Rosales Méndez

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