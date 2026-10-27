Desaparecida en Limón: OIJ busca a Kasandra Leticia

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para localizar a Kasandra Leticia Dimás Cerdas, de 25 años, a quien reportaron como desaparecida el 26 de octubre de 2026.

Según la información divulgada por el OIJ, a la joven la vieron por última vez el sábado 24 de octubre, en San Clemente de Limón.

En ese momento vestía un short de enagua negro, un top negro y sandalias negras.

Si usted tiene información que permita dar con su paradero, puede comunicarse con el OIJ al 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

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