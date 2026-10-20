OIJ allana municipalidad por presuntas irregularidades

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó siete allanamientos en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, como parte de una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con permisos de construcción y concesiones en la zona marítimo-terrestre.

OIJ realiza allanamientos en Santa Cruz

Los agentes de la Sección de Anticorrupción ejecutaron las diligencias bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

De acuerdo con la información suministrada, cuatro allanamientos se realizaron en la Municipalidad de Santa Cruz y otros dos en viviendas cercanas.

La información disponible no precisa el sitio de la séptima diligencia.

Investigan presuntas ventajas indebidas

Las autoridades investigan posibles actuaciones contrarias a los deberes de la función pública.

La principal sospecha apunta a que, presuntamente, algunas personas habrían obtenido ventajas indebidas durante la tramitación de permisos de construcción y concesiones en la zona marítimo-terrestre.

El objetivo de las diligencias consiste en recopilar pruebas que permitan determinar la posible participación de personas en los hechos investigados.

OIJ decomisa dispositivos y documentos

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y diversos documentos.

Los investigadores analizarán este material para avanzar en el caso y establecer las posibles responsabilidades.

La investigación continúa en curso y las presuntas irregularidades deberán esclarecerse mediante el proceso judicial correspondiente.

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