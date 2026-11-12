OIJ alerta a la población por modalidad de estafa

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alerta a la población acerca de una modalidad de estafa en la que se ofrecen falsas ofertas de trabajo en redes sociales.

De acuerdo con la institución, los delincuentes se hacen pasar por empleadores, contactan al solicitante y le piden los documentos con firma digital como parte de la supuesta contratación.

Posteriormente, envían enlaces maliciosos para obtener la información personal y acceder a las cuentas bancarias, por lo que el OIJ recomienda verificar la veracidad de la empresa, evitar ingresar a enlaces de dudosa procedencia y no realizar transferencias de dinero como requisito para obtener un trabajo.