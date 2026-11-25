Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Si uno de sus objetivos es trabajar en el aeropuerto, una empresa comunicó la apertura de un puesto disponible en el Juan Santamaría.
La corporación K-9 busca personas comprometidas, responsables y con vocación de servicio para integrarse a su equipo de trabajo.
¿Cuál es el puesto?
Oficial aeroportuario.
¿Cómo participar?
Para aplicar debe de enviar su CV completo al WhatsApp: 6377-5164.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.