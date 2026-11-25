Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La Municipalidad de Montes de Oca abrió un proceso de inscripción para que mujeres del cantón puedan optar por 490 mamografías gratuitas, como parte de un programa de detección temprana del cáncer de mama.

Además, la iniciativa denominada ¡Prevenir para Vivir! está dirigida prioritariamente a mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica o que presenten factores de riesgo, como antecedentes familiares de la enfermedad.

Por ello, las interesadas deben residir en Montes de Oca y completar un formulario digital para solicitar el estudio.