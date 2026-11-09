Oficial municipal estaría involucrado en intercambio de disparos que dejó un fallecido

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Los ocupantes de dos motocicletas protagonizaron un intercambio de disparos que dejó un fallecido en El Alto de Guadalupe, Goicoechea. Aparentemente, uno de los involucrados es un oficial municipal.

Cerca del lugar donde se presentó el hecho hay un establecimiento comercial tipo bar, que a la hora del incidente se encontraba con clientela.

Intercambio de disparos

La víctima mortal viajaba de norte a sur y, al llegar a un punto específico, se produjo el intercambio de detonaciones por arma de fuego. El hombre quedó tendido sobre la vía pública, mientras que el otro resultó ilesa.

Hallazgo

En la escena se decomisó un arma de fuego que estaba junto al cuerpo, así como algunos casquillos.

El caso se mantiene en investigación.

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