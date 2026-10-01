Oficial: La primera alineación de Bryan Ruiz al mando de La Sele

Cinco cambios respecto al último juego.

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Ya está definido el primer once titular de Bryan Ruiz como seleccionador de Costa Rica y para enfrentar a Nicaragua la noche de este jueves.

Pese a los llamados de último minuto, Ruiz reestructuró notablemente el parado que mantenía el ‘Bocha’, con cinco cambios, algunos obligados por lesión.

Los 11 de La Sele

  • Keylor Navas
  • Yerlan Sosa
  • Jeyland Mitchell
  • Francisco Calvo
  • Darril Araya
  • Sebastián Acuña
  • Roan Wilson
  • Claudio Montero
  • Kenyel Michel
  • Carlos Mora
  • Orlando Sinclair

Datos clave

Las variantes son: el ingreso de Yerlan Sosa por Carlos Barahona, Roan Wilson que suple la baja de Orlando Galo, Claudio Montero en lugar de Méndez y Kenyel Michel que jugará a perfil cambiado tras la ausencia de Alcócer.

Punto aparte para Keylor Navas, que tomará el lugar de Abraham Madríz y también ocupará la capitanía que antes tenía Calvo.

El duelo dará inicio a las 8:00 p.m. y usted puede seguir nuestra transmisión especial a través de Radio Monumental y también el YouTube Live de Deportes Grupo Repretel.