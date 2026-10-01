Oficial: La primera alineación de Bryan Ruiz al mando de La Sele

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Ya está definido el primer once titular de Bryan Ruiz como seleccionador de Costa Rica y para enfrentar a Nicaragua la noche de este jueves.

Pese a los llamados de último minuto, Ruiz reestructuró notablemente el parado que mantenía el ‘Bocha’, con cinco cambios, algunos obligados por lesión.

Los 11 de La Sele

Keylor Navas

Yerlan Sosa

Jeyland Mitchell

Francisco Calvo

Darril Araya

Sebastián Acuña

Roan Wilson

Claudio Montero

Kenyel Michel

Carlos Mora

Orlando Sinclair

Datos clave

Las variantes son: el ingreso de Yerlan Sosa por Carlos Barahona, Roan Wilson que suple la baja de Orlando Galo, Claudio Montero en lugar de Méndez y Kenyel Michel que jugará a perfil cambiado tras la ausencia de Alcócer.

Punto aparte para Keylor Navas, que tomará el lugar de Abraham Madríz y también ocupará la capitanía que antes tenía Calvo.

El duelo dará inicio a las 8:00 p.m. y usted puede seguir nuestra transmisión especial a través de Radio Monumental y también el YouTube Live de Deportes Grupo Repretel.