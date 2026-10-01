Oficial: La primera alineación de Bryan Ruiz al mando de La Sele

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Ya está definido el primer once titular de Bryan Ruiz como seleccionador de Costa Rica y para enfrentar a Nicaragua la noche de este jueves.
Pese a los llamados de último minuto, Ruiz reestructuró notablemente el parado que mantenía el ‘Bocha’, con cinco cambios, algunos obligados por lesión.
Las variantes son: el ingreso de Yerlan Sosa por Carlos Barahona, Roan Wilson que suple la baja de Orlando Galo, Claudio Montero en lugar de Méndez y Kenyel Michel que jugará a perfil cambiado tras la ausencia de Alcócer.
Punto aparte para Keylor Navas, que tomará el lugar de Abraham Madríz y también ocupará la capitanía que antes tenía Calvo.
El duelo dará inicio a las 8:00 p.m. y usted puede seguir nuestra transmisión especial a través de Radio Monumental y también el YouTube Live de Deportes Grupo Repretel.