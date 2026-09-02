Luego de la confirmación de la muerte de “Míster Músculo”, se abre la incógnita del estado de salud del oficial que resultó herido en medio de balacera.

¿Quién es es el oficial herido en balacera contra Míster Músculo?

Es un agente judicial, de apellido Araya, de 42 años, con 18 años de servicio en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

¿Qué se sabe sobre la salud del mismo?

Según supo Noticias Repretel, en este momento se está recuperando en el Hospital de Guápiles, luego de que lo sometieran a una cirugía bastante delicada, de acuerdo a información de autoridades médicas.

Información en desarrollo.

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