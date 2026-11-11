Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Los ocupantes de un vehículo fueron atacados a balazos en pleno centro de Alajuela, durante un tiroteo ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del día anterior y captado por una cámara de video.

Una de las víctimas falleció en la entrada del área de emergencias del Hospital San Rafael. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el automóvil permanecía detenido ante la luz roja del semáforo, en el sector de ingreso al casco central de Alajuela.

Cuando comenzó a avanzar, una motocicleta salió de una calle aledaña y sus ocupantes abrieron fuego contra el automotor.

Pese a estar herido, el conductor aceleró a toda velocidad y realizó varias maniobras para esquivar otros vehículos y motocicletas hasta llegar al área de emergencias del hospital, donde buscó atención médica. El ataque dejó un hombre de 19 años fallecido y otros dos ocupantes heridos, quienes fueron trasladados al mismo centro médico. Las autoridades están a la espera de un informe sobre la condición de los sobrevivientes.

El automóvil presenta múltiples impactos de bala, mientras que los agentes judiciales recolectaron numerosos casquillos de 9 milímetros en la escena, munición utilizada por los atacantes, quienes escaparon en la motocicleta. Al momento del tiroteo circulaban numerosos vehículos por el sector, incluido un autobús con pasajeros a bordo. Ninguna de las personas ajenas al ataque resultó alcanzada por los proyectiles.

Las víctimas transitaban por el centro de Alajuela después de participar en una audiencia judicial, debido a que estaban vinculadas con hechos ocurridos durante el fin de semana. Aunque habían permanecido detenidas, quedaron en libertad con medidas cautelares.

El antecedente se remonta al domingo anterior, cuando el OIJ ejecutó dos allanamientos en viviendas de Bajo La Claudia, en Desamparados de Alajuela, que permanecían bajo custodia de la Fuerza Pública tras una persecución contra un vehículo en el que viajaban tres personas. Durante el seguimiento, los sospechosos lanzaron una granada contra los oficiales.

En los allanamientos, las autoridades detuvieron a los tres individuos y decomisaron cinco armas de fuego, una granada y municiones.

Posteriormente, los sospechosos fueron presentados ante el juzgado penal, que ordenó su libertad con medidas cautelares. Ante esa resolución, la Fiscalía presentó una apelación.

Con este caso, Costa Rica registra 721 homicidios en lo que va del año, de los cuales 69 corresponden a la provincia de Alajuela.

El OIJ investiga el ataque como un aparente ajuste de cuentas relacionado con disputas entre bandas criminales.